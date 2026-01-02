Calciomercato Juve delineata la strategia per questa sessione invernale | ecco cosa aspettarsi dai bianconeri nelle prossime settimane

La sessione di calciomercato invernale della Juventus si sta delineando con attenzione, puntando a rinforzare il reparto centrale con un regista a costi contenuti. La società valuta anche le strategie per gestire i rinnovi contrattuali più delicati e le eventuali opportunità di mercato, incluso un possibile interesse verso giocatori provenienti dal Real Madrid. Di seguito, un’analisi delle mosse previste e delle sfide da affrontare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, svelate le mosse di gennaio: caccia al regista low cost, il miraggio Real e la gestione dei rinnovi spinosi per il futuro. Con l'avvio del 2026, la pianificazione sportiva della Juventus entra in una fase operativa cruciale. Le direttive sono chiare e la nuova gestione tecnica ha delineato una strategia precisa per affrontare la sessione invernale senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il responsabile del mercato Damien Comolli ha impostato il lavoro su tre "binari" distinti che verranno seguiti parallelamente dalla società nelle prossime settimane, con l'obiettivo di puntellare la rosa di Spalletti mantenendo la sostenibilità economica.

