Dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, la Ternana si prepara a ripartire in campionato. La squadra di casa vuole dimenticare subito la delusione e guardare avanti, puntando a continuare la serie di risultati positivi iniziata con la vittoria a Carpi. La Torres, invece, promette di lottare fino all’ultimo per non perdere terreno in classifica.

Dopo la rovente eliminazione in Coppa Italia, i rossoverdi si rituffano nel campionato per dare seguito alla vittoria di Carpi e proseguire il tentativo di rimonta. La Torres ultima versione ha ben poco a che vedere con il suo penultimo posto: non perde da 7 turni e dal ritorno di Alfonso Greco in panchina, lo scorso novembre, si è arresa soltanto a Livorno. "Abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo la lunga trasferta – commenta Fabio Liverani – con un lavoro che è stato essenzialmente di recupero e di video, con meno campo e più testa. Dovremo essere bravi nel recuperare le energie mentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, ecco la Torres: "Lottiamo fino all’ultimo"

Approfondimenti su Ternana Torres

Questa mattina, la Ternana ha fatto l’ultimo allenamento al Liberati prima della sfida di domani contro la Torres.

Alla vigilia della partita contro la Torres, allenatore Fabio Liverani chiede ai suoi di recuperare le energie mentali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ternana Torres

Argomenti discussi: Ternana, ecco la Torres: Lottiamo fino all’ultimo; Torres, ecco Baldi: A Sassari per rilanciarmi, sono già pronto per la Ternana; Serie C girone B. Conclusi i primi due match: ok la Ternana, pari per la Torres; Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky.

Serie C, domani Torres sul campo della Ternana. In Serie D rinviata causa Monastir-Valmontone. L’Olbia paga gli stipendiPer la squadra di Greco la possibilità di provare di svoltare nel match del Liberati in campionato e sistemare una stagione molto difficile ... calciocasteddu.it

Ternana-Torres: ecco l’arbitro del matchTernana-Torres sarà diretta da Gabriele Totaro della sezione di Lecce. Il fischietto pugliese ha diretto in stagione 10 partite con 39 cartellini gialli e 2 rossi mentre, sono 3 i calci di rigore conc ... ternananews.it

TernanaNews.it. . TERNANA, VINCERE CONTRO LA TORRES PER CANCELLARE LA DELUSIONE DI POTENZA Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook

#Torres I rossoblù fanno visita alla #Ternana nel 24° turno del Girone B della #SerieC: la nostra scheda sugli umbri guidati da Fabio Liverani x.com