L’Air Basket Termoli sorprende tutti e batte Recanati al PalaSabetta. La squadra molisana gioca una partita perfetta e si prende una vittoria storica che resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi. La squadra di casa domina dall’inizio alla fine, lasciando senza parole gli avversari e facendo esplodere di gioia i suoi sostenitori.

L’Air Basket Termoli ha scritto una pagina indelebile nella storia del club, impattando con forza nel panorama del basket italiano con una vittoria straordinaria sul campo del PalaSabetta. Domenica 1 febbraio 2026, i termolesi hanno battuto per 78-72 la capolista Pallacanestro Recanati, squadra considerata tra le favorite per il titolo in Serie B Interregionale. Un risultato che non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di resilienza, organizzazione tattica e spirito collettivo. Il match, giocato davanti a un pubblico esaltato, ha mostrato come una squadra di piccole dimensioni possa affrontare e superare una delle formazioni più forti del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Termoli sorprende Recanati al PalaSabetta con una prestazione da incorniciare nella storia del club

