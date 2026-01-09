Bartesaghi come Beckham | il baby rossonero firma una prestazione da record e sorprende tutti

Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan, ha conquistato un risultato importante durante l'ultima partita, rimanendo impresso come un record simile a quello di Beckham. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, confermando le sue potenzialità e il suo ruolo crescente nel team. Un risultato che sottolinea l’importanza di giovani emergenti nel panorama calcistico italiano.

Bartesaghi, notte da record: il talento rossonero stupisce e raggiunge un primato firmato Beckham. I dettagli Il calcio è spesso una questione di numeri e coincidenze, e quella che coinvolge Davide Bartesaghi ha davvero dell'incredibile. Il giovane esterno, cresciuto nel vivaio rossonero e ormai presenza stabile in prima squadra, ha offerto una prestazione d'altri tempi . Bartesaghi come Beckham: l'inglese era stato l'ultimo rossonero a tentare almeno 20 cross - Prima di Davide Bartesaghi, l'ultimo giocatore del Milan ad aver effettuato almeno 20 cross (inclusi i corner) in una singola partita di Serie A.

Pagelle mai insufficienti per l'esterno rossonero, che ora ha anche iniziato a regalare pesanti bonus ai propri fantallenatori - Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Davide Bartesaghi in questa stagione si sta rivelando una preziosa risorsa per Max Allegri.

