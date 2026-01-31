vildoza sfiora il quintuplo con prestazione da incorniciare virtus batte monaco in rimonta decisiva

La Virtus Bologna conquista una vittoria da brividi contro l’AS Monaco. Nel match di Eurolega, i bolognesi recuperano e vincono 84-82 in rimonta negli ultimi minuti. A brillare è stato Vildoza, che sfiora il quintuplo e tiene alta la speranza di playoff. Il PalaDozza esplode al termine di una partita intensa, che resterà nella memoria degli appassionati.

A Bologna, nel match di Eurolega che ha chiuso il 25° turno, la Virtus ha trovato la vittoria più emozionante della stagione, battendo l’AS Monaco per 84-82 in un’ultima frazione che ha lasciato senza fiato il pubblico del PalaDozza. Il trionfo è stato firmato da Luca Vildoza, che ha segnato l’unico punto da tre punti della sua prestazione proprio nei secondi finali, trasformando un’azione che ha cambiato il corso della partita. Il canestro, preciso e freddo, ha portato la Virtus al sorpasso sull’84-82, spegnendo ogni speranza di rimonta del Monaco, che per tutta la serata aveva tenuto il vantaggio fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

