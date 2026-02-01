Tentato furto bancomat a Vallo Scalo | Esplosione notturna senza bottino

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni sconosciuti hanno tentato di far esplodere un bancomat a Vallo Scalo. L’esplosione ha danneggiato la macchina, ma i ladri non sono riusciti a portare via niente. La zona è stata svegliata dal boato, e ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi si nasconde dietro questo tentativo fallito.

