Tentato furto bancomat a Vallo Scalo | Esplosione notturna senza bottino

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni sconosciuti hanno tentato di far esplodere un bancomat a Vallo Scalo. L’esplosione ha danneggiato la macchina, ma i ladri non sono riusciti a portare via niente. La zona è stata svegliata dal boato, e ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi si nasconde dietro questo tentativo fallito.

Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Nella notte tra venerdì e sabato, la frazione Vallo Scalo è stata teatro di un tentativo di furto ai danni di un bancomat, con ignoti che hanno cercato di farlo esplodere senza riuscire a portar via nulla. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Tentato furto bancomat a Vallo Scalo: Esplosione notturna senza bottino Approfondimenti su Vallo Scalo Colpo nella notte al bancomat della BCC Magna Grecia di Vallo Scalo Un furto ha scosso Vallo Scalo nella notte tra giovedì e venerdì. L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vallo Scalo Argomenti discussi: Tentato assalto al bancomat nella notte a Cumiana; Assalto al bancomat nella notte a Vallo Scalo: portato via l'atmosfera; ESPLOSIONE A CUMIANA: TENTATO FURTO AL BANCOMAT; Surbo, la banda del bancomat colpisce ancora con l'esplosivo. Ma il furto non va a segno. Scafati, tentato assalto al bancomat Bcc: colpo fallitoTentato assalto nella notte ai danni dello sportello bancomat BCC di via Alessandro Manzoni. I malfattori hanno tentato di trascinare e portare via il dispositivo ATM senza riuscirvi. ilmattino.it Nuovo assalto a un bancomat, il sindaco di Buccheri: conferma che i controlli vanno potenziatiI cittadini cominciano ad avere paura e non avvertono più la presenza dello Stato a loro tutela dice il primo cittadino di Buccheri ... siracusanews.it Vallo Scalo, banditi in azione tentano di portare via il bancomat della Bcc Magna Grecia. Il colpo fallisce. Servizio di Chiara Esposito - facebook.com facebook Un boato nel cuore della notte rompe il silenzio di Vallo Scalo: nel mirino dei malviventi lo sportello automatico della BCC Magna Grecia lungo via dei Due Pini. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.