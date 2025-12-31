Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato. L’episodio, avvenuto intorno alle 2:30, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e rappresenta un episodio di criminalità nella zona, senza però conseguire grandi risultati economici.

Un fine anno col botto nella frazione di Bozzano, innescato dalla banda dell’acetilene che la scorsa notte, intorno alle due e mezzo, ha fatto saltare con il gas il bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca e sussultare i residenti. Svegliati all’improvviso dal botto dell’esplosione. Secondo quanto trapela dalle indagini – sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Massarosa – i malviventi, tre ed incappucciati quelli ripresi dalle videocamere dell’istituto di credito, sarebbero però fuggiti col sacco mezzo vuoto. L’assalto avrebbe infatti fruttato poche centinaia di euro – ma la stima deve essere ancora calcolata –; causando più disagi che altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro

