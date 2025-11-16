Arrestato un ragazzo dopo lo sciopero studentesco | tensioni a Torino Porta Nuova scontri nella sede di Città Metropolitana

Torinotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamento 16 novembre Oggi, 16 novembre, la polizia ha arrestato uno studente di 18 anni, che avrebbe partecipato agli scontri con le forze dell'ordine durante le manifestazioni del 14 novembre, a Torino. Il ragazzo avrebbe lanciato oggetti contro gli agenti. Adesso è ai domiciliari, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

arrestato ragazzo dopo scioperoArrestato un ragazzo per lo sciopero studentesco: tensioni a Torino Porta Nuova, scontri nella sede di Città Metropolitana - Aggiornamento 16 novembre Oggi, 16 novembre, la polizia ha arrestato uno studente di 18 anni, che avrebbe partecipato agli scontri con le forze dell'ordine durante le manifestazioni del 14 novembre, a ... Si legge su torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Ragazzo Dopo Sciopero