Disabilità Mattarella | pregiudizi e stereotipi ostacoli partecipazione

Roma, 3 dic. (askanews) – “La Costituzione garantisce a ogni donna e uomo, senza eccezioni, l’esercizio dei propri diritti. È, sovente, un percorso arduo, specie per troppe persone con disabilità, che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione. Accade nella vita di ogni giorno, nelle strade dei nostri paesi e delle nostre città, nelle famiglie, nella scuola, nei servizi pubblici, nei luoghi di lavoro. Pregiudizi e stereotipi ostacolano la piena partecipazione alla vita della comunità e la messa in valore dei loro talenti”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

