Un Memory per imparare il rispetto | a Bari gli studenti combattono pregiudizi e stereotipi con un mazzo di carte

Iniziative educative come il Memory sul rispetto, adottato a Bari, aiutano gli studenti a riflettere su stereotipi e pregiudizi di genere. Attraverso questo gioco, si promuove l’importanza di esprimere emozioni e di contrastare stereotipi con un approccio ludico e didattico, favorendo una maggiore consapevolezza tra i giovani.

“I ragazzi non piangono”, “provare emozioni è umano. Esprimere è una forza”. Stereotipi di genere e il loro ‘antidoto’, due lati della realtà odierna che si trasformano in due carte per una versione educativa del popolare gioco Memory. È una delle 12 coppie che compongono il mazzo di Archetip? Ribelli, realizzato dall'Aps Univox. “Il mazzo, con relativo portamazzo, è il frutto di un laboratorio sugli stereotipi di genere che abbiamo tenuto da settembre con gli studenti del Liceo Socrate”, racconta la presidente dell'aps, Serena De Sandi. Le frasi che lo compongono sono state infatti pensate da ragazze e ragazzi dopo una serie di incontri con psicologi, avvocati ed esperti, con l'obiettivo di spezzare alcune convinzioni che ancora vigono tra i più giovani.🔗 Leggi su Baritoday.it

