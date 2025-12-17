Lavori notturni sulla Metromare dopo i disagi scattano le penali per la ditta

Lavori notturni sulla Metromare hanno causato disagi e interruzioni, portando alle prime penali per la ditta incaricata. Il 3 e il 12 dicembre, un carrello impiegato per la tesatura dei fili di contatto ha compromesso il servizio ferroviario, evidenziando le criticità delle operazioni e la necessità di interventi più efficaci per garantire affidabilità e sicurezza.

Era successo il 3 dicembre e poi di nuovo il 12. Un carrello utilizzato per i lavori “di tesatura dei fili di contatto” ha mandato in tilt il servizio della ferrovia Metromare. Sull’ex Roma Lido si sta lavorando di notte per migliorare l’infrastruttura della ferrovia che porta dal mare al centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Blasioli (Pd) sui lavori lungo la Tiburtina a Turrivalignani: "Dopo 6 mesi di ritardi e disagi al via il cantiere" Leggi anche: A2 – Diramazione Napoli: lavori notturni, nuovi disagi per gli automobilisti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Metromare, disagi senza fine: Regione convoca un tavolo urgente con Rfi, Astral e Cotral.; Metromare, entro fine anno finiti i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia; Alba di passione per i pendolari Metromare: ancora ritardi per problemi tecnici nel venerdì nero; Metromare, Ghera convoca Astral, Cotral e Rfi: Basta disagi, servono soluzioni immediate. Metromare, entro fine anno finiti i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia - L'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha effettuato un sopralluogo presso la stazione di Casal Bernocchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per il rinnovo della linea aere ... romatoday.it

Metromare, caos in mattinata: ritardi e corse soppresse all’alba - Ostia, 3 dicembre 2025 – Metromare in ritardo all’alba per un guasto tecnico che ha bloccato i binari. ilfaroonline.it

Metromare il progetto c’è. Lavori nel 2026 - E’ stato consegnato il 20 giugno dal Consorzio Integra, il soggetto a cui è stata affidata la realizzazione dell’opera. ilrestodelcarlino.it

parte 2, rissa in metropolitana a Milano ladri rumeni beccati rubare a una signora il portafoglio

LAVORI NOTTURNI NEL CENTRO STORICO DEL Comune di Treviso – PORTA CALVI Prosegue il programma di riqualificazione delle reti idrica e fognaria nel Quadrante Nord-Ovest del Centro Storico di Treviso. Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 - facebook.com facebook

New Podcast! "Mobilità a Roma – Deviazioni bus, lavori notturni e viabilità per Roma-Como" on @spreaker #atac #busroma #cantieriroma #foroitalico #lavoristradali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.