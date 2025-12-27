Fontana Cerelia la ditta | Chiusa per lavori ma vogliamo riaprirla

Vergato (Bologna), 27 dicembre 2025 – L’azienda Sorgenti italiane regionali, che detiene la proprietà di Acqua Cerelia, torna sul tema dell’accessibilità della fontana pubblica, sollevato nei giorni scorsi da un’interrogazione del consigliere regionale Marco Mastacchi. “L’acqua che alimenta la fontanella – precisa l’amministratore delegato di Sir, Mario Bisceglia – non era più di qualità da tempo, a causa di impianti di captazione e adduzione vetusti. Per questa ragione, d’accordo con i nostri tecnici, abbiamo preferito interromperne l’erogazione ”. La chiusura della fontana – che si trova lungo la strada provinciale che conduce a Tolè, in prossimità del vecchio stabilimento di imbottigliamento non più funzionante – ha ovviamente generato reazioni fra i cittadini, soprattutto fra quelli che con il luogo avevano una frequentazione di vecchia data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

