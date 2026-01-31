Hppy sad birthday un monologo dal sapore agrodolce

Nella calura estiva, Dennis si prepara a spegnere 40 candeline in una città quasi deserta. Il suo è un compleanno diverso dal solito, tra strade vuote e un’atmosfera quasi surreale, lontano dalla confusione delle festività. Un momento di riflessione, tra ricordi e un senso di vuoto, mentre si avvicina al traguardo di una nuova decade.

Sul fondo di una città semideserta per le vacanze estive, Dennis si appresta a festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Nato il 15 agosto, trascorre la giornata spiando le narrazioni di felicità apparente dei suoi contatti sui social network e ingaggiando immaginarie competizioni con chi, come.

