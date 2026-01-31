Tutti i look di Lady Gaga ai Grammy nel corso degli anni

Lady Gaga si è presentata ai Grammy fin dal 2010, e da allora non ha mai rinunciato a sorprendere. Durante la serata, sceglie di indossare in media tre outfit diversi, cambiando look più volte nel corso della premiazione. La cantante continua a essere una delle protagoniste più attese e discusse di ogni evento musicale.

La musicista, che ha partecipato per la prima volta ai Grammy nel 2010, ha l'abitudine di indossare circa tre abiti diversi durante la serata. Una cosa che gli spettatori dei Grammy possono aspettarsi da Gaga? L'inaspettato. Ricordiamo tutti i suoi outfit in attesa dell'edizione 2026 degli awards, che andrà in scena domenica sera +++dropcap Sobrio. Minimalista. Prevedibile. Nessuno di questi aggettivi è mai stato usato per descrivere lo stile audace di Lady Gaga ai Grammy nel corso degli anni, e certamente l'edizione 2026 non farà eccezione.

