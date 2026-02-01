Tarros attenta questa è tutta un’altra Olimpia

La Tarros affronta oggi una Fiorentina molto più forte rispetto all’andata. La squadra toscana, che sette giorni fa ha perso di misura contro la capolista Costone Siena, ha ritrovato fiducia e solidità. All’andata, i fiorentini avevano subito una sconfitta netta, ma questa sera al PalaSprint si sono presentati più determinati. La differenza si vede, e i tifosi sperano in una partita più equilibrata. La sfida si annuncia aperta e molto combattuta.

E' tutta un'altra Olimpia Firenze. Rispetto a quella battuta all'andata in una gara che consegnò a Ramirez e compagni i primi due punti della stagione, la Tarros trova oggi al PalaSprint una squadra ben diversa ed in netta ripresa tanto che sette giorni fa ha ceduto solo al supplementare contro la capolista Costone Siena 'salvata' nei 40' di gioco regolamentari da due triple dell'ex bianconero Filippo Paoli, dopo che i fiorentini, nelle cui fila gioca l'ex Tommaso Tintori, si sono trovati sul +14 al 35°. E' una partita che per la Tarros potrebbe essere lo snodo di una stagione che, dopo un avvio che l'aveva portata a sfiorare le alte vette della classifica, ora si è tremendamente complicata con 6 sconfitte nelle ultime 7 gare, di cui 4 ko consecutivi (ultimo successo in casa contro Cecina a dicembre).

