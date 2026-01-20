Studenti è tutta un’altra musica

Studenti, ora il progetto Band@Scuola, ex SetteSuoni, è pienamente attivo. Promosso dal Comune di Urbino, mira a rafforzare l’offerta musicale dell’Istituto comprensivo Volponi-Pascoli attraverso un percorso formativo che coinvolge gli studenti durante l’orario scolastico, affiancati da professionisti della Cappella musicale. Un’opportunità per approfondire l’esperienza musicale in un contesto educativo qualificato e strutturato.

Dopo la riattivazione avvenuta nello scorso anno scolastico, è ora entrata regime "Band@Scuola" ex SetteSuoni, iniziativa voluta e sostenuta dal Comune di Urbino, per potenziare l’indirizzo musicale dell’ Istituto comprensivo Volponi-Pascoli grazie un affiancamento degli studenti, in orario scolastico, a professionisti della Cappella musicale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune, "che investe 12mila euro all’anno per garantire continuità e qualità al percorso educativo", Cappella musicale, Volponi-Pascoli e Orchestra di strumenti a fiato di Urbino. "Ci crediamo fortemente, investire nella musica significa investire nella crescita educativa, culturale e personale dei ragazzi–- dice Massimiliano Sirotti, assessore alle Politiche educative –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

