Olimpia Milano un' altra batosta | Francisco e Lo fanno la differenza ok Zalgiris

Olimpia Milano subisce una sconfitta contro lo Zalgiris, nonostante la buona prestazione di Shields. La squadra di Poeta non riesce a mantenere il vantaggio nel finale, con i lituani che si affidano alla coppia di guardie, Francisco e Lo, per portare a casa la vittoria. È una partita che evidenzia le difficoltà di Milano nel chiudere gli incontri e l’importanza delle individualità decisivi nel basket di alto livello.

Dopo la batosta di Madrid, l'Olimpia subisce un'altra sconfitta in Eurolega, la terza consecutiva: lo Zalgiris passa 82-86 all'Allianz Cloud trascinata dalla coppia Francisco-Lo, riporta in parità gli scontri diretti con l'EA7 e mette tre vittorie di distanza tra sé e Milano in classifica. La squadra di Poeta, trascinata da un ottimo Shields da 27 punti, si arrende nel finale: troppi errori nella metà campo offensiva (17 palle perse), sanguinosi quelli negli ultimi 5' di gioco, dove di fatto si è decisa la partita. A fare la differenza per i lituani sono proprio le prestazioni delle due guardie, con Lo che fa valere la classica legge dell'ex. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Olimpia Milano si squaglia al Lido con lo Zalgiris: play-in sempre più lontaniL’Olimpia Milano perde contro lo Zalgiris Kaunas al PalaLido, allontanando ulteriormente la possibilità di qualificarsi ai play-in.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: lituani avanti all’intervallo, l’Olimpia deve reagire nella ripresaSegui la diretta dell’incontro tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, valido per l’Eurolega 2026.

Olimpia milano vittoria in casa delle zalgiris kaunas

Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas: diretta (10-6 con 6:30, 1Q)OLIMPIA VS ZALGIRIS: DIRETTA 1Q Live - Milano parte con Ellis, Brooks, Shields, LeDay e Nebo. Brazdeikis apre con due liberi, Milano si prende un jolly di Shields con la tripla con fallo. pianetabasket.com

Incubo Olimpia Milano: pesante sconfitta contro lo Zalgiris KaunasL'Olimpia Milano non si rialza in EuroLeague e dopo il ko di Madrid registra un'altra sconfitta, interna, contro lo Zalgiris Kaunas per 82-86. L'approccio alla ... pianetabasket.com

MILANO SOTTO AL 20' La tripla di Francisco sulla sirena vale il primo vantaggio Zalgiris, sul 44-45 all'intervallo. Il francese è già a 13 punti. Per l'Olimpia ci sono 10+3+3 di Shields, 10+6r di Nebo. #pianetabasket #olimpiamilano - facebook.com facebook