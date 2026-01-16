Pisa in ginocchio per Gaza? La foto può costare cara ai pompieri

Una foto scattata a Pisa lo scorso settembre durante un corteo di solidarietà con Gaza potrebbe avere conseguenze legali per alcuni vigili del fuoco coinvolti. La immagine, rimasta in gran parte inosservata fino ad oggi, potrebbe essere interpretata in modi diversi e sollevare questioni relative alla libertà di espressione e alla responsabilità professionale. È importante analizzare attentamente il contesto e le implicazioni di questa situazione.

Una fotografia scattata lo scorso settembre durante un corteo a sostegno di Gaza, rimasta per mesi quasi inosservata, rischia ora di avere conseguenze pesanti per un gruppo di vigili del fuoco. In quell’immagine si vede un gruppo di pompieri inginocchiati per un minuto di silenzio sui lungarni di Pisa: un gesto simbolico che oggi è finito al centro di un procedimento disciplinare avviato dal ministero dell’Interno. La manifestazione del 22 settembre era stata organizzata in coincidenza con lo sciopero generale proclamato dalla Usb a favore della Global Sumud Flotilla. Tra i presenti c’era anche Claudio Mariotti, 38 anni di servizio, che ha spiegato di aver aderito "come gesto fatto da portatori di buona volontà dell'Unicef, perché il Corpo nazionale Vigili del fuoco è ambasciatore Unicef con un accordo rinnovato lo scorso 2024 dal sottosegretario Prisco". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pisa, in ginocchio per Gaza? La foto può costare cara ai pompieri Leggi anche: Modificare foto e video con l'AI può costare fino a cinque anni di carcere, cosa prevede la nuova legge Leggi anche: Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza, il Viminale: "Con la divisa non si può" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I Vigili del Fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza, il Viminale: “Erano in divisa, discredito per tutto il corpo dei pompieri” - Dieci pompieri, tra cui uno con 38 anni di servizio, finiscono nel mirino del Viminale per un gesto simbolico di solidarietà durante una manifestazione sindacale. msn.com

Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta - Dieci pompieri sotto procedimento per il gesto compiuto in divisa a Pisa lo scorso settembre. msn.com

