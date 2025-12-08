Porlezza scontro tra due auto in via Osteno | cinque feriti coinvolta una bambina di 3 anni

Un incidente stradale si è verificato oggi a Porlezza, in via Osteno, coinvolgendo due auto e provocando cinque feriti, tra cui una bambina di 3 anni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Incidente stradale a Porlezza nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre, in via Osteno. Poco dopo le 12.15 due auto si sono scontrate e nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone: tra loro anche una bambina di 3 anni. I soccorsi sono scattatti inizialmente in codice rosso.I. 🔗 Leggi su Quicomo.it