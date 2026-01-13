Le ville dei vip nel mirino dei ladri | nel piano anche le case dei Fendi e del governatore della Banca d’Italia
Recenti indagini rivelano un aumento dei tentativi di furto nelle ville di lusso, tra cui le proprietà della famiglia Fendi a Fregene e quelle del governatore della Banca d’Italia. Gli investigatori stanno monitorando attentamente questi immobili, evidenziando la crescente attenzione dei malintenzionati verso le abitazioni di alto livello. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle residenze private dei personaggi pubblici e delle figure istituzionali.
Avevano messo nel mirino le ville a Fregene della famiglia Fendi e del governatore della banca d'Italia. Le abitazioni del comune di Fiumicino erano finite nei piano di uno dei gruppi criminali specializzati in furti in appartamento con base nel napoletano. È quanto emerge dall'inchiesta della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
