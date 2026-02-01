Sviluppo Sud Catania Carbone | Equilibrio lealtà identità Ora siamo davvero squadra

Dopo la vittoria a Fano, Pino Carbone mette in fila le parole chiave: equilibrio, lealtà e identità. Il presidente della Sviluppo Sud Catania afferma che ora la squadra è davvero unita e compatta, pronta a affrontare le prossime sfide. La vittoria non si limita alla classifica, ma rappresenta il risultato di un lavoro di squadra e di valori condivisi.

La vittoria di Fano non è stata soltanto una questione di classifica. A sottolinearlo è il presidente della Sviluppo Sud Catania, Pino Carbone, che dopo il successo esterno contro una diretta concorrente ha affidato alle parole il senso più profondo di un momento chiave della stagione. “Ieri la squadra ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro una diretta concorrente per il raggiungimento di un posto al sole.Una vittoria che vale molto più dei punti: vale per ciò che rappresenta.Questa squadra è un mix vero di esperienza e giovani seri.Oggi posso dirlo con convinzione: stiamo raggiungendo il nostro equilibrio”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pallavolo A2M – Catania si dimostra glaciale al tie-break e supera anche una combattiva Sorrento(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Il doppio turno interno della Sviluppo Sud Catania si chiude positivamente con un altro vittorio tiebreak al termine di un’altra sfida da montagne russe. Dopo ... ivolleymagazine.it

Catania espugna Fano e torna in corsa Play OffPrestazione maiuscola di Gasparini e soci che perdono il primo parziale ma poi prendono le redini della partita e chiudono in quattro set 1-3 (25-19 22-25 21-25 20-25) ... tuttosport.com

