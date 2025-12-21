Sviluppo Sud Catania Carbone rivendica le scelte | Difendiamo lo sport le persone e il progetto
Responsabilità, scelte difficili e una linea etica chiara. È questo il filo conduttore dell’intervento pubblico di Pino Carbone, presidente della squadra di volley maschile di Serie A2 Sviluppo Sud Catania, che rompe il silenzio per chiarire la propria posizione e difendere il percorso intrapreso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Sviluppo Sud, Carbone: “Siamo a Catania perché crediamo nella città"
Leggi anche: IA e Sud: dal Molise un progetto per lo sviluppo
Sviluppo Sud Catania, al PalaCatania arriva la Virtus Aversa; Volley, A2: la Consar travolge Catania (3-0 in poco più di un'ora) e resta al comando del campionato; Pallavolo. Continua la corsa in vetta della Consar Ravenna: anche Catania finisce ko; La Sviluppo Sud Catania cade a Ravenna.
Sviluppo Sud Catania, Carbone rivendica le scelte: “Difendiamo lo sport, le persone e il progetto” - È questo il filo conduttore dell’intervento pubblico di Pino Carbone, presidente della squadra di volley maschile di Serie A2 Sviluppo Sud ... cataniatoday.it
Consar in condizioni smaglianti, anche Catania paga dazio. E c'è la qualificazione alla Coppa Italia - Partita a senso unico al Pala De Andrè, dove la formazione ravennate, fornendo un’altra prestazione di altissimo livello, sconfigge 3- today.it
Pallavolo A2M – La Sviluppo Sud Catania in campo nella tana della capolista Ravenna - it) Altra sfida da circoletto rosso per la Sviluppo Sud Catania impegnata domenica pomeriggio alle ore 18. ivolleymagazine.it
Highlights A2 Credem Banca | Rinascita Lagonegro – Sviluppo Sud Catania 2–3 | 7ª giornata
De Caudo (Cgil): disoccupazione al 12,5% a Catania. Serve dal 2026 un patto per il lavoro su sviluppo, sicurezza e sanità. #Cgil #Catania #Lavoro #Occupazione #Sindacato - facebook.com facebook
Pallavolo A2M - La capolista Ravenna non ha regalato nulla ad una Sviluppo Sud Catania incompleta x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.