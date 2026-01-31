carlo conti svela le collaborazioni speciali in programma per la serata duetti di sanremo 2026

Questa sera il Teatro Ariston si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha annunciato alcune collaborazioni speciali, che renderanno la serata dei duetti ancora più interessante. Sul palco saliranno artisti di fama e giovani promesse, pronti a regalare momenti emozionanti davanti a un pubblico in attesa. La serata promette sorprese e performance che resteranno impresse.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvia verso la sua fase più attesa: la serata dei duetti, che andrà in onda il 27 febbraio al Teatro Ariston. A svelare i nomi delle collaborazioni speciali che animeranno la quarta serata è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del palio musicale più longevo d’Italia. L’annuncio è arrivato durante la trasmissione del Tg1 delle 13.30, in una puntata che ha acceso l’interesse di milioni di telespettatori in attesa del grande evento. Tra le performance più sorprendenti, Tommaso Paradiso si esibirà insieme agli Stadio con un brano inedito che celebra il tema della luna e del ricordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti ha annunciato i 30 duetti della serata cover a Sanremo 2026.

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

