Duetti sorpresa al Festival di Sanremo | incontri musicali inaspettati tra artisti dai mondi lontani

Al Festival di Sanremo 2026, gli artisti sorprenderanno il pubblico con incontri improvvisi durante la serata delle cover. Inaspettatamente, si avranno duetti tra cantanti provenienti da generi e mondi molto diversi, creando momenti unici e imprevedibili. La serata promette di essere una delle più sorprendenti della storia del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare uno dei momenti più inaspettati della sua storia, con una serata dedicata alle cover che si trasforma in un viaggio tra generi, mondi e universi musicali mai immaginati insieme. Venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston, il pubblico sarà sorpreso da duetti che sfidano ogni logica di appartenenza artistica: cantanti di pop, rock, hip-hop, e persino personaggi del mondo dello spettacolo o della danza classica si ritroveranno fianco a fianco in performance che sembrano uscite da un sogno. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha anticipato che questa serata sarà un'esplosione di emozioni, con "duetti introvabili e inaspettati", frutto di scelte coraggiose e di una volontà di spostare i confini del palcoscenico.

Carlo Conti si collega a sorpresa con il Tg1 per svelare in anteprima i duetti della serata cover di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

