Duetti sorpresa al Festival di Sanremo | incontri musicali inaspettati tra artisti dai mondi lontani
Al Festival di Sanremo 2026, gli artisti sorprenderanno il pubblico con incontri improvvisi durante la serata delle cover. Inaspettatamente, si avranno duetti tra cantanti provenienti da generi e mondi molto diversi, creando momenti unici e imprevedibili. La serata promette di essere una delle più sorprendenti della storia del festival.
Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare uno dei momenti più inaspettati della sua storia, con una serata dedicata alle cover che si trasforma in un viaggio tra generi, mondi e universi musicali mai immaginati insieme. Venerdì 27 febbraio, sul palco dell’Ariston, il pubblico sarà sorpreso da duetti che sfidano ogni logica di appartenenza artistica: cantanti di pop, rock, hip-hop, e persino personaggi del mondo dello spettacolo o della danza classica si ritroveranno fianco a fianco in performance che sembrano uscite da un sogno. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha anticipato che questa serata sarà un’esplosione di emozioni, con “duetti introvabili e inaspettati”, frutto di scelte coraggiose e di una volontà di spostare i confini del palcoscenico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; Sanremo 2026, svelata la data di annuncio dei duetti delle cover: manca pochissimo. Le anticipazioni di Patty Pravo; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover della serata più attesa; Sanremo 2026, le prime voci su cover e duetti: ecco gli ospiti di questa edizione.
