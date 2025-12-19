Un bel regalo di Natale vinti 57 mila euro al SuperEnalotto Al momento nessuno si è fatto vivo
Un Natale all'insegna della fortuna: dopo due vincite nel giorno, un riminese scopre di aver vinto 57 mila euro al SuperEnalotto. La fortuna ha bussato ancora, ma al momento nessuno si è fatto vivo per reclamare il premio. Un regalo inatteso che può cambiare la vita, mentre la speranza di una nuova vincita aleggia nell’aria natalizia.
Dopo le due vincite registrate nella giornata di martedì (16 dicembre), la dea bendata torna a bussare alle porte di un riminese. Nel dettaglio di un riccionese. L’altro giorno era stato centrato un 5 al SuperEnelatto a Bellaria-Igea Marina da quasi 22 mila euro e un terno al Lotto da 22.500 euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Santarcangelo baciata dalla fortuna, il 5 al SuperEnalotto vale 23 mila euro. "Ma nessuno si è fatto vivo"
Leggi anche: Bel colpo al SuperEnalotto, centrato un "5" nella zona Sud di Reggio Calabria: vinti oltre 36 mila euro
Investe 4 euro, arriva una vincita a quattro cifre alla tabaccheria fortunata col 10 e Lotto. Aiuterò un'amica in difficoltà; Latina, gioca 4 euro e vince 1 milione. «Forse è un nostro cliente, speriamo ne abbia davvero bisogno»; Giocata fortunata a Latina: vinto un milione di euro.
Come incartare un regalo, trucchi e materiali per Natale - Ricevere un regalo con una bella confezione è metà della sorpresa: dalla carta ai nastri, tutti i trucchi per fare un figurone ... vanityfair.it
Il regalo di Natale più bello? Te lo facciamo noi: vinci 2 biglietti per Baglioni a Venezia - Quest’anno te lo facciamo noi: partecipa al nostro gioco e vinci 2 biglietti per il grande concerto di Claudio Baglioni in Piazza San Marco, a Venezia, di questa estate! lavocedivenezia.it
Un regalo di Natale al giorno: -19 - Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo ... ilpost.it
L'Oréal Paris Cofanetti Natale 2025: il regalo perfetto per la tua bellezza Scopri la magia del Natale con i cofanetti L'Oréal Paris, pensati per coccolare la tua pelle e i tuoi capelli. Con formule esclusive e prodotti iconici, ogni cofanetto è un regalo perfett - facebook.com facebook
Esiste un regalo di Natale migliore Tagga qualcuno che batterai su #FC26 durante le vacanze x.ea.com/87549 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.