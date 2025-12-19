Un bel regalo di Natale vinti 57 mila euro al SuperEnalotto Al momento nessuno si è fatto vivo

Un Natale all'insegna della fortuna: dopo due vincite nel giorno, un riminese scopre di aver vinto 57 mila euro al SuperEnalotto. La fortuna ha bussato ancora, ma al momento nessuno si è fatto vivo per reclamare il premio. Un regalo inatteso che può cambiare la vita, mentre la speranza di una nuova vincita aleggia nell’aria natalizia.

Dopo le due vincite registrate nella giornata di martedì (16 dicembre), la dea bendata torna a bussare alle porte di un riminese. Nel dettaglio di un riccionese. L'altro giorno era stato centrato un 5 al SuperEnelatto a Bellaria-Igea Marina da quasi 22 mila euro e un terno al Lotto da 22.500 euro.

