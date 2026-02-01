Sub morto nel lago di Como in zona Moregallo per un malore durante un' immersione vittima un 67enne brianzolo

Un sub di 67 anni è morto nel lago di Como, nella zona di Moregallo. Durante un’immersione, il 67enne brianzolo ha accusato un malore e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La zona è nota per alcuni incidenti di immersione, e questa tragedia si aggiunge agli episodi già registrati.

Un uomo di 67 anni è morto in seguito a un malore durante un'immersione nel lago di Como. L'episodio è avvenuto al largo della riva di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, nella zona del monte Moregallo, conosciuta per i diversi incidenti letali accaduti negli ultimi anni tra appassionati di diving. La morte del sub 67enne nel lago di Como Come riportato da Il Giorno, la vittima si chiamava Paolo Caldarini, 67enne originario di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Nella mattinata di domenica 1 febbraio era nelle acque del lago di Como insieme ad alcuni compagni di immersione, quando intorno alle 9 sarebbe riaffiorato privo di sensi.

