Tragedia sul lago di Como 67enne brianzolo muore dopo un' immersione

Questa mattina sul lago di Como si è verificata una tragedia. Un uomo di 67 anni di Seregno è morto dopo aver fatto un’immersione nelle acque del lago. Le operazioni di soccorso sono iniziate subito, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La salma è stata recuperata e ora si aspettano eventuali accertamenti.

Tragedia sul lago di Como. Nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio, un 67enne di Seregno ha perso la vita dopo aver fatto un'immersione nelle acque del lago comasco. Come riportato da LeccoToday, l'allarme era scattato intorno alle 9:15 del mattino. L'uomo si era immerso nel tratto del Moregallo del lago di Como quando sarebbe andato improvvisamente in difficoltà. A riportarlo a riva, prima dell'arrivo dei soccorsi, hanno provveduto le persone che erano in immersione insieme a lui. Sfortunatamente il tutto si è rivelato poi vano, con l'uomo che è spirato poche ore dopo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Lago Como Ha un malore durante l'immersione, muore 67enne brianzolo Questa mattina sul lago di Como si è consumata una tragedia. Tragedia all'isola d'Elba, sub 54enne muore dopo un'immersione La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lago Como Argomenti discussi: ? La tragedia di Enea, morto annegato per salvare il suo cane - BresciaToday; Nella tragedia senza fine di Anguillara c'è un bambino di 9 anni. Che ora va tutelato; I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa; Eleonora Franceschini si tuffa nel lago di Garda e muore a 48 anni: inutili i tentativi di salvarle la vita. Malore in acqua, subacqueo di 67 anni muore nel Lago di ComoUn subacqueo è deceduto dopo essersi trovato in difficoltà, con ogni probabilità a causa di un malore, nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte alla località Moregallo. (ANSA) ... ansa.it Pulmino esce di strada e finisce sul marciapiede sopra il lago VIDEOALLEGHE (BELLUNO) - Pulmino esce di strada ad Alleghe, in provincia di Belluno, e termina la sua folle corsa sul marciapiede sopra il lago. Tragedia sfiorata nella giornata di oggi, sabato ... ilgazzettino.it ALLEGHE (BL). PULMINO FUORI STRADA SOPRA IL LAGO: TRAGEDIA SFIORATA, AGORDINA CHIUSA Tragedia sfiorata ad Alleghe, lungo la SR 203 Agordina: un pulmino ha sbandato terminando la sua corsa sul marciapiede sopra il lago. Intervento di Vi - facebook.com facebook

