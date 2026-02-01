Studente 14enne suicida a Latina il fratello | Anche io vittima di bullismo nella stessa scuola

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita a Latina. Il fratello, anche lui studente nello stesso istituto, ha raccontato di aver subito bullismo e di aver già inviato un esposto al Ministero. La tragedia ha riacceso il dibattito sul problema del cyberbullismo e delle pressioni nelle scuole.

Il fratello del 14enne suicida in provincia di Latina: "Anche io vittima di bullismo all'Istituto Pacinotti, ho inviato l'esposto al Ministero".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Latina Scuola

Studente 14enne suicida a Latina per bullismo in classe, gli ispettori: "La scuola doveva fare di più"

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, a Latina è avvenuto il tragico suicidio di uno studente di 14 anni, vittima di bullismo.

Studente 14enne suicida per bullismo, sospesa la preside

Dopo il tragico suicidio di un 14enne a causa di bullismo, la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

PAOLO MENDICO, 14ENNE SUICIDA A CAUSA DEL BULLISMO

Video PAOLO MENDICO, 14ENNE SUICIDA A CAUSA DEL BULLISMO

Ultime notizie su Latina Scuola

Argomenti discussi: Studente suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia; Studente 14enne morto suicida, rabbia della preside per la sospensione assurda e attacco per le cattiverie; Studente 14enne suicida per bullismo, sospesa la preside; Suicidio studente 15enne, provvedimenti per altre due docenti della scuola.

Studente 14enne suicida a Latina, il fratello: Anch’io sono stato bullizzato nella stessa scuolaSimonetta e Giuseppe Mendico, ospiti a Verissimo, hanno raccontato il dolore immenso per la scomparsa del figlio Paolo, lo studente morto suicida a soli 14 anni a Latina lo scorso settembre. Present ... msn.com

studente 14enne suicida aStudente 14enne morto suicida, rabbia della preside per la sospensione assurda e attacco per le cattiverieLa preside della scuola frequentata dallo studente 14enne morto suicida è senza parole per la sospensione ricevuta ... virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.