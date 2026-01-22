Studente 14enne suicida per bullismo sospesa la preside

Dopo il tragico suicidio di un 14enne a causa di bullismo, la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni. L’episodio ha suscitato attenzione e richiesto un approfondimento sulla gestione della scuola e sulla tutela degli studenti. La sospensione rappresenta un intervento temporaneo mentre si valutano le responsabilità e si promuovono iniziative per prevenire simili tragedie in futuro.

AGI - Tre giorni di sospensione per la dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi: è l'esito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di un alunno della sua scuola, il 14enne Paolo Mendico, che nel settembre scorso si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano (Latina) a seguito di continui episodi di bullismo. Lo rende noto la Flc Cgil che osserva critica: "Un esito che dimostra quanto fosse fondato il nostro timore di una gestione sbagliata dell'intera vicenda da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) - lamenta Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc Cgil - che ha preferito concentrare l'attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole, per dimostrare di saperlo trovare e di saperlo punire, mentre sono ancora in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità".

