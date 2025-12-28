Studente 14enne suicida a Latina per bullismo in classe gli ispettori | La scuola doveva fare di più

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, a Latina è avvenuto il tragico suicidio di uno studente di 14 anni, vittima di bullismo. Gli ispettori hanno evidenziato nella loro relazione che la scuola avrebbe dovuto intervenire con maggiore tempestività e attenzione, sottolineando comportamenti omissivi che avrebbero potuto prevenire questa tragedia. Un episodio che mette in discussione l'importanza di politiche scolastiche efficaci contro il bullismo e la tutela del benessere degli studenti.

Paolo Mendico morto suicida, ispettori del Ministero dell'Istruzione puntano il dito contro la scuola - Ispettori del Ministero dell'Istruzione nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso settembre: le criticità segnalate nella relazione ... virgilio.it

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni per bullismo, il ministero: "La scuola ha mentito" - Il ragazzo, vittima di bullismo a scuola, si è tolto la vita lo scorso 11 settembre ... today.it

