Studente 14enne suicida a Latina per bullismo in classe gli ispettori | La scuola doveva fare di più
A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, a Latina è avvenuto il tragico suicidio di uno studente di 14 anni, vittima di bullismo. Gli ispettori hanno evidenziato nella loro relazione che la scuola avrebbe dovuto intervenire con maggiore tempestività e attenzione, sottolineando comportamenti omissivi che avrebbero potuto prevenire questa tragedia. Un episodio che mette in discussione l'importanza di politiche scolastiche efficaci contro il bullismo e la tutela del benessere degli studenti.
La verità degli ispettori sul suicidio di Paolo Mendico: “La scuola ha mentito”; Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più.
