Concerto di Capodanno a Salerno | Mahmood in piazza della Libertà

Il Capodanno a Salerno si anima con un grande evento: Mahmood sarà il protagonista del concerto in Piazza della Libertà, promosso dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Un’occasione unica per festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’insegna della musica e dell’intrattenimento, attirando residenti e visitatori.

L'appuntamento è in Piazza della Libertà a Salerno mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 22. La serata sarà presentata da Pippo Pelo e Adriana Petro

Artista, autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood porterà sul palco i brani di una carriera che conta numerose certificazioni in Italia e all'estero e miliardi di stream

