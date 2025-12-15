Da Battipaglia un messaggio forte di solidarietà | 27.600 euro raccolti per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno

Da Battipaglia un messaggio di solidarietà si è concretizzato nella raccolta di 27.600 euro a favore dei pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno. Una serata che ha visto la partecipazione di pubblico, professionisti e artisti, unendo eccellenze gastronomiche e culturali in un gesto di sostegno e speranza.

© Puntomagazine.it - Da Battipaglia un messaggio forte di solidarietà: 27.600 euro raccolti per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno Una grande partecipazione di pubblico, professionisti e artisti ha trasformato una serata di eccellenze gastronomiche e culturali in un concreto gesto d’amore verso chi affronta la malattia. Battipaglia ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa diventare azione concreta quando il territorio risponde con il cuore. L’iniziativa benefica promossa da AIL Salerno ODV – “ Marco Tulimieri”, ospitata presso la masseria La Morella, ha permesso di raccogliere 27.600 euro, destinati al progetto “ L’Ospedale a Casa”, fondamentale per garantire cure e assistenza domiciliare ai pazienti ematologici con difficoltà di spostamento. Puntomagazine.it Da Battipaglia (SA) un messaggio di solidarietà - Una serata di condivisione e impegno concreto a sostegno dei pazienti ematologici ... irpinia24.it

Una mattinata a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per ribadire un messaggio chiaro: contrastare la violenza di genere passa anche dalla consapevolezza, dall’informazione e dalla prevenzione - facebook.com facebook