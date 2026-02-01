Rapina guardia giurata della pistola poi spara contro la polizia che risponde | uomo in gravi condizioni

Un uomo ha rapinato una guardia giurata e le ha preso la pistola. Poi, quando ha visto una volante, ha sparato contro gli agenti. La polizia ha risposto al fuoco e ora l’uomo è in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto.

Prima ha rapinato un vigilante della pistola, poi ha visto una volante della polizia e gli ha sparato contro. I poliziotti hanno risposto al fuoco, lo hanno colpito e lui è stramazzato al suolo. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda dove è stato trasportato d'urgenza. Domenica pomeriggio da far west in zona Corvetto a Milano. Un uomo di origini asiatiche è rimasto ferito in modo gravissimo in piazza Federico Mistral, dopo una sparatoria con la polizia di Stato nella quale nessun agente è rimasto ferito. Tutto comincia pochi isolati più a nord, in via Enrico Caviglia alle 14.🔗 Leggi su Milanotoday.it

