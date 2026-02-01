Matteo Salvini critica duramente il processo sul naufragio di Cutro, definendolo “vergognoso”. L’ex ministro dell’Interno si è scagliato contro il procedimento che coinvolge due membri della guardia costiera e quattro finanzieri, accusando il processo di essere una giustizia politica su un dramma umano. Salvini ha espresso la sua opinione in modo diretto, sostenendo che si tratta di un’ingiustizia e di un attacco ingiustificato alle forze dell’ordine.

Matteo Salvini ha definito “vergognoso” il processo in corso per il naufragio di Cutro, avvenuto nel 2019 al largo delle coste della Calabria, in cui sono stati chiamati in causa due membri della guardia costiera e quattro finanzieri. L’affermazione è stata rilasciata a margine di un incontro a Firenze, durante il quale il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha espresso forte critica nei confronti dell’operato della magistratura. Salvini ha sottolineato che l’attenzione dovrebbe essere rivolta ai veri responsabili del dramma umano, ovvero i trafficanti di esseri umani e gli scafisti che organizzano le traversate in condizioni estremamente pericolose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini attacca il processo di Cutro: “Giustizia politica su un dramma umano

