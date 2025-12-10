Strage di Ercolano l' ira dei parenti delle vittime | 17 anni di carcere per tre morti non sono giustizia

In seguito alla condanna di tre persone per l'esplosione mortale avvenuta il 18 novembre 2024 a Ercolano, i parenti delle vittime esprimono il loro sdegno, ritenendo la pena di 17 anni di carcere insufficiente per la gravità della tragedia che ha tolto la vita a tre giovani lavoratori.

