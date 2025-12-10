Strage di Ercolano l' ira dei parenti delle vittime | 17 anni di carcere per tre morti non sono giustizia
In seguito alla condanna di tre persone per l'esplosione mortale avvenuta il 18 novembre 2024 a Ercolano, i parenti delle vittime esprimono il loro sdegno, ritenendo la pena di 17 anni di carcere insufficiente per la gravità della tragedia che ha tolto la vita a tre giovani lavoratori.
Sono tre le persone condannate per l'esplosione del 18 novembre 2024 avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano nella quale morirono tre giovani lavoratori, le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito e il 18enne Samuel Tafciu. Il gup del Tribunale di Napoli, nel processo con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caos in tribunale, i parenti delle vittime dell'esplosione di Ercolano tentano di aggredire i giudici - 'Diciassette anni per tre morti non è giustizia' (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Strage di Ercolano, avvocato invoca la premeditazione. La sentenza a dicembre - La strage di Ercolano, l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio illegale in cui sono morti tre giovani, non andrebbe trattata processualmente come un incidente sul lavoro, ma come un omicidio ... fanpage.it scrive
Napoli – Condanne più basse del previsto per la strage di Ercolano del 18 dicembre 2024, la deflagrazione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio costata la vita a Samuel Tafciù, appena diciottenne, e alle gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, originari Vai su X
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/strage-di-ercolano-la-vita-dei-nostri-figli-vale-piu-di-150/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #StrageDiErcolano #Giustizia #VitaUmana #FuochiDartificio #Indagini - facebook.com Vai su Facebook
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com