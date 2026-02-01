Strage di Crans-Montana morto ragazzo di 18 anni | tragico annuncio delle autorità il bilancio si aggrava

Da virgilio.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le autorità hanno confermato la morte di un ragazzo svizzero di 18 anni nella strage di Crans-Montana. Il bilancio delle vittime sale così a 41. La comunità locale si stringe intorno ai familiari delle vittime, mentre le indagini continuano per chiarire le cause di questa tragedia.

Strage di Crans-Montana, morto un ragazzo svizzero di 18 anni: il numero delle vittime sale a quota 41. 🔗 Leggi su Virgilio.it

strage di crans montana morto ragazzo di 18 anni tragico annuncio delle autorit224 il bilancio si aggrava

© Virgilio.it - Strage di Crans-Montana, morto ragazzo di 18 anni: tragico annuncio delle autorità, il bilancio si aggrava

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Si indaga sulla strage di Crans-Montana, e il bilancio si aggrava

Si approfondiscono i dettagli sulla tragedia di Crans-Montana, con il bilancio che continua ad aggravarsi.

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti non avrebbe dato l'allarme e sarebbe fuggita: si aggrava la posizione della proprietaria di Le Constellation

La proprietaria di Le Constellation, Jessica Moretti, rimane ai domiciliari, pur mantenendo la tutela dei figli minori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti; Strage di Crans-Montana: salgono a 4 gli indagati per l'incendio di Capodanno; Crans, 171 telefonate in un'ora e mezza: C'è un'emergenza. Lo strazio e le richieste di aiuto.

strage di crans montanaStrage di Crans-Montana, è morto un 18enne svizzero. Il bilancio è di 41 vittimeRoma, 1 feb. (askanews) – Una persona ferita nel devastante incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana la notte del primo gennaio 2026 è deceduta a causa delle ferite riportate, p ... askanews.it

Crans-Montana, sale a 41 morti il bilancio della strage: «Deceduto un 18enne svizzero»La Procura svizzera ha annunciato che un 18enne, rimasto ferito nell'incendio del locale Le Constellation nella notte di Capodanno, è morto nella giornata di sabato ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.