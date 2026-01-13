Strage di Crans-Montana Jessica Moretti non avrebbe dato l' allarme e sarebbe fuggita | si aggrava la posizione della proprietaria di Le Constellation

La proprietaria di Le Constellation, Jessica Moretti, rimane ai domiciliari, pur mantenendo la tutela dei figli minori. Secondo alcune testimonianze, avrebbe lasciato il locale con l'incasso durante la strage di Crans-Montana, senza allertare le autorità. La sua posizione si aggrava, poiché è risultata intestataria del locale coinvolto nell'evento, alimentando le indagini sulla gestione e sui comportamenti in quei momenti critici.

Vanityfair.it

