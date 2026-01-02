Si indaga sulla strage di Crans-Montana e il bilancio si aggrava

Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

Strage di Crans-Montana, 40 i morti: si indaga per omicidio e lesioni - Sono 40 i morti e 119 i feriti della strage di Capodanno di Crans- lanotiziagiornale.it

Strage di ragazzi a #CransMontana, interrogati i titolari del locale. Si indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni x.com

