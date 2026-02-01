Storia e glorie del torneo di Melbourne | i campioni che hanno segnato l’evoluzione dell’Australian Open
Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, entrando di diritto nell’albo d’oro del torneo più antico dello Slam. La finale ha visto il giovane spagnolo battere i suoi avversari e scrivere una nuova pagina nella storia del tennis a Melbourne.
Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta il titolo degli Australian Open, aggiungendo un nuovo nome all’albo d’oro del torneo più antico dello Slam, che si disputa da oltre un secolo a Melbourne Park. Il successo, ottenuto con una prestazione di rara maturità, lo consacra come il settimo campione del Grande Slam nella sua carriera, rafforzando il suo ruolo tra i protagonisti del tennis mondiale. L’evento, che si è concluso con una finale combattuta e intensa, segna un momento di svolta nella storia recente del torneo, che negli ultimi vent’anni ha visto emergere nuovi volti, ma anche la conferma di leggende del circuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
