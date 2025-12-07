Australian Open 2026 conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno Date programma e protagonisti | tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne
Manca poco all’inaugurazione della nuova stagione degli Slam, che come ogni anno prenderà il via con l’ Australian Open 2026, uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama del tennis mondiale. Primo dei quattro tornei del Grande Slam che si svolge ogni anno a sui campi in cemento di Melbourne Park nel mese di gennaio, questo torneo rappresenta il primo vero test della stagione per i giocatori ATP e WTA, appena reduci dalla preparazione invernale. Seguito da milioni di appassionati che attendono di vedere come i grandi campioni affronteranno il loro primo impegno dell’anno, l’Australian Open è stato istituito nel 1905: inizialmente si disputava sull’erba, ma dal 1988 tutti i match si disputano sulla superficie in cemento. 🔗 Leggi su Open.online
