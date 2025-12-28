Australian Open 2026 sarà un grande Slam azzurro | tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne

Gli Australian Open 2026 aprono la nuova stagione del tennis mondiale con un dato che racconta meglio di ogni altro il momento d’oro del movimento azzurro: undici italiani saranno al via del primo Slam dell’anno, in programma da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio a Melbourne. Una presenza massiccia, distribuita tra tabellone maschile e femminile, che mette l’Italia al centro della scena e accende l’attesa soprattutto attorno a Jannik Sinner, campione in carica e uomo da battere sul cemento australiano. Tutti i tennisti italiani agli Australian Open 2026. Nel singolare maschile saranno nove gli azzurri direttamente ammessi nel main draw. 🔗 Leggi su Open.online

