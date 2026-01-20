Al PalaFIJLKAM i Campionati Italiani Assoluti di Lotta 2026
Dal 24 al 25 gennaio, al PalaFijlkam di Castel Fusano, si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti di Lotta 2026. L'evento vedrà la partecipazione di atleti nazionali, che si sfideranno per conquistare trenta titoli distribuiti in dieci categorie di peso. Un appuntamento importante per il settore, che conferma l'impegno nella promozione e nello sviluppo della lotta in Italia.
Sabato 24 e domenica 25 gennaio al PalaFijlkam (via della Stazione di Castel Fusano) si terranno i Campionati Italiani Assoluti di Lotta 2026, nella quale saranno in palio ben trenta titoli distribuite in dieci categorie di peso. Alla massima rassegna nazionale della disciplina parteciperanno.🔗 Leggi su Romatoday.it
Atletica, Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2026. Le date della rassegna tricoloreFirenze si prepara ad accogliere i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, un evento imperdibile per gli appassionati.
Leggi anche: Al Palamangano le stelle del badminton: tutto pronto per i campionati italiani assoluti
Federazione Pugilistica Italiana. . Training Camp Élite U23 PalaFijlkam Ostia - Roma, 6-16 Gennaio 2026 Il Punto del RT Clemente Russo Forza Italia Boxing Team #Boxing #Pugilato #Boxer #Fighter #itaboxing facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.