Stati Uniti e l' Iran pronti a trattare

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere all'Iran, attraverso vari canali, di essere pronti a incontrarsi per negoziare un accordo. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, che negli ultimi mesi hanno mostrato segnali di apertura verso un dialogo. Ora si attende una risposta dall'Iran, mentre le parti cercano di trovare un punto di incontro che possa portare a un accordo.

20.40 Gli Stati Uniti hanno detto all'Iran "tramite canali multipli" di essere pronti a un incontro per negoziare un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. La Turchia, l'Egitto e il Qatar stanno lavorando a un incontro fra l'inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Un funzionario della Casa Bianca ha ribadito che Trump non ha ancora preso una soluzione definitiva sull'Iran e resta aperto a una soluzione diplomatica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli Stati Uniti hanno espresso solidarietà ai manifestanti in Iran, sottolineando la loro disponibilità ad offrire supporto.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale.

Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

