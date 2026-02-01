Stagione più lunga a Lignano | durerà da marzo a novembre

Il Comune di Lignano Sabbiadoro annuncia una stagione turistica più lunga del solito. Per il 2026, l’amministrazione ha deciso di estendere il periodo di apertura al massimo consentito dalla legge, da marzo a novembre. La novità punta a offrire più opportunità ai visitatori e a sostenere l’economia locale durante tutto l’arco dell’anno.

Per il 2026 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha scelto di estendere al massimo consentito dalla legge il periodo di stagionalità turistica, fissandolo dal 1° marzo al 5 novembre. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale. Resta invariata la durata minima di apertura, confermata in almeno 60 giorni consecutivi, con l’obiettivo di evitare aperture frammentate e garantire continuità nei servizi rivolti a residenti e visitatori. Come spiegato dal sindaco Laura Giorgi, la scelta tiene insieme due esigenze: da un lato assicurare stabilità all’offerta turistica, dall’altro favorire una reale estensione della stagione oltre i mesi estivi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

