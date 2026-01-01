Calendario IndyCar 2026 | il programma di tutta la stagione inizio a marzo da St Petersburg
Il calendario 2026 della NTT IndyCar Series comprende 17 appuntamenti, con inizio previsto a marzo a St. Petersburg, Florida. La stagione si svilupperà lungo diversi circuiti negli Stati Uniti, culminando con l’attesa Indy 500 di maggio. Questo programma offre un quadro completo degli eventi e delle date principali, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.
Riprenderà a marzo da St. Petersburg in Florida la stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Diciassette eventi sono confermati per la serie americana riservata alle monoposto che come sempre vivrà il proprio momento più importante a maggio con la 500 Miglia di Indianapolis. L’appuntamento citato è previsto come da tradizione nel weekend del ‘Memorial Day’ una settimana dopo le qualifiche e sette giorni prima del GP di Detroit ai piedi della sede generale di General Motors. Torna nel calendario Phoenix (ovale), mentre sono da segnalare gli ingressi di Arlington (Texas) e Markham. La cittadina canadese rimpiazza Toronto che il prossimo estate sarà impegnata nell’ospitare l’edizione 2025 dei Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario NASCAR 2026: il programma di tutta la stagione, da Daytona a Miami
Leggi anche: Calendario FIA WEC 2026: il programma di tutta la stagione, Imola ad aprile
Tutti i team e i piloti del campionato 2026, tra conferme e novità; Calendario IMSA 2026: Scopri il programma completo delle 11 gare del campionato americano; Calendario Mondiale F1 2026: il programma di tutti i 24 Gran Premi. Dove si svolgeranno la Sprint; Calendario WEC 2026: scopri l'agenda completa degli 8 round dell'Endurance.
Tutti i team e i piloti del campionato 2026, tra conferme e novità - In Nord America è praticamente tutto pronto per la prossima stagione, con gli appassionati della IndyCar che già conoscono le date del calendario 2026, svelate a metà settembre. formulapassion.it
I team e i piloti della stagione 2026: solo un italiano in pista - Manca solo un’ufficialità per completare la griglia di partenza del campionato di Formula 2 2026, ma per il resto è ormai tutto pronto per svolgere le prime sessioni di test pre- formulapassion.it
KARUN CHANDHOK: “QUALE GARA ELIMINARE DAL CALENDARIO LA CINA PER FARE POSTO A SEPANG” “Quale tracciato toglierei dal calendario La Cina, al 100%: il paddock non ha anima. Si trova in una zona paludosa, insetti ovunque. Dicono che - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.