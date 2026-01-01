Il calendario 2026 della NTT IndyCar Series comprende 17 appuntamenti, con inizio previsto a marzo a St. Petersburg, Florida. La stagione si svilupperà lungo diversi circuiti negli Stati Uniti, culminando con l’attesa Indy 500 di maggio. Questo programma offre un quadro completo degli eventi e delle date principali, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.

Riprenderà a marzo da St. Petersburg in Florida la stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Diciassette eventi sono confermati per la serie americana riservata alle monoposto che come sempre vivrà il proprio momento più importante a maggio con la 500 Miglia di Indianapolis. L’appuntamento citato è previsto come da tradizione nel weekend del ‘Memorial Day’ una settimana dopo le qualifiche e sette giorni prima del GP di Detroit ai piedi della sede generale di General Motors. Torna nel calendario Phoenix (ovale), mentre sono da segnalare gli ingressi di Arlington (Texas) e Markham. La cittadina canadese rimpiazza Toronto che il prossimo estate sarà impegnata nell’ospitare l’edizione 2025 dei Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario IndyCar 2026: il programma di tutta la stagione, inizio a marzo da St. Petersburg

