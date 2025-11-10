Le Olimpiadi passano da Solaro iniziative da novembre a marzo ecco tutti gli appuntamenti
Sarà anche Solaro una delle protagoniste del progetto regionale “Olimpiadi della Cultura”, il bando con cui Regione Lombardia ha stanziato tre milioni di euro per intrecciare sport, cultura e memoria in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il Comune è tra i soli quattro della regione – insieme ad Albino . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In vista delle Olimpiadi, informiamo cittadini e tutti gli interessati sulle procedure di richiesta del Pass auto nei giorni delle gare, per la circolazione nei comuni dell'Alta valle #sondalo #sondaloinforma - facebook.com Vai su Facebook
