Sarà anche Solaro una delle protagoniste del progetto regionale “Olimpiadi della Cultura”, il bando con cui Regione Lombardia ha stanziato tre milioni di euro per intrecciare sport, cultura e memoria in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il Comune è tra i soli quattro della regione – insieme ad Albino . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Le Olimpiadi passano da Solaro, iniziative da novembre a marzo, ecco tutti gli appuntamenti