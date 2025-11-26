I rapitori del 15enne scrivono su WhatsApp | Se chiami la polizia non vedi più tuo figlio

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Maddaluno era stato contattato su Whatsapp dai rapitori del figlio 15enne; nelle chat uno dei criminali reitera richieste e minacce: un milione e mezzo di euro se vuole che il figlio venga rilasciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rapitori 15enne scrivono whatsappI rapitori del 15enne scrivono su WhatsApp: “Se chiami la polizia non vedi più tuo figlio” - Giuseppe Maddaluno era stato contattato su Whatsapp dai rapitori del figlio 15enne; nelle chat uno dei criminali reitera richieste e minacce: un milione ... Si legge su fanpage.it

Figlio 15enne di un imprenditore rapito, arrestati gli ultimi componenti del commando criminale: chi sono e quali erano i loro ruoli - Il rapimento avvenne a San Giorgio a Cremano e risale all’8 aprile scorso, quando fuori da scuola il ragazzino fu bloccato, incappucciato e portato in un appartamento di Barra dove restò per otto lung ... Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rapitori 15enne Scrivono Whatsapp