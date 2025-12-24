Se vedi un numero da tre cifre sul tuo cellulare non è una truffa | ecco cos’è cambiato grazie ad Agicom

Recentemente, l’Agcom ha avviato una consultazione pubblica per migliorare la gestione delle chiamate telefoniche. Questa iniziativa mira a ridurre le chiamate indesiderate e le truffe, offrendo maggiore sicurezza agli utenti. Se ricevi un numero a tre cifre sul cellulare, potrebbe non essere una truffa, ma una novità introdotta proprio grazie a queste nuove regole. Ecco cosa sta cambiando nel panorama delle comunicazioni in Italia.

La guerra contro le chiamate moleste e le truffe telefoniche ha raggiunto un punto di svolta. L’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha aperto una consultazione pubblica che potrebbe cambiare definitivamente il modo in cui gli italiani vivono il rapporto con il proprio telefono. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: introdurre numeri brevi a tre cifre per identificare immediatamente le chiamate commerciali legittime, separandole nettamente da quelle dei truffatori. Non si tratta di una mossa isolata, ma dell’ultima tessera di una strategia più ampia che sta già producendo risultati straordinari. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Se vedi un numero da tre cifre sul tuo cellulare, non è una truffa: ecco cos’è cambiato grazie ad Agicom Leggi anche: Tre cifre contro il telemarketing invadente. Il "codice" Agicom contro molestie e truffe telefoniche Leggi anche: Stipendi scuola docenti e ATA, dal 2016 ad oggi cosa è cambiato? Tutte le cifre e confronti tra gli ultimi tre contratti firmati. TABELLA Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Telemarketing, numeri brevi a 3 cifre certificati: la stretta di Agcom; Chiamate indesiderate e moleste, ora l'Agcom cala l'asso: numeri a 3 cifre per riconoscere i call center legali; Contro il telemarketing in arrivo i numeri a tre cifre: “Sapremo chi chiama”; I call center avranno numeri a tre cifre: la nuova misura AGCOM contro il telemarketing aggressivo. AGCOM propone i numeri a tre cifre per riconoscere subito le chiamate ufficiali e contrastare telemarketing aggressivo e truffe telefoniche - Per fermare le chiamate moleste AGCOM valuta l’uso dei numeri a tre cifre, così da rendere subito riconoscibili telefonate commerciali e istituzionali ... libero.it

Telemarketing, arrivano i numeri a tre cifre contro truffe e chiamate moleste. Ecco come riconoscerli - Dopo i filtri attivati quest’anno, dal 2026 le comunicazioni ufficiali avranno un numero breve e certificato. panorama.it

Tre cifre contro il telemarketing invadente. Il "codice" Agcom contro molestie e truffe telefoniche - L'autorità introduce un sistema di numerazione breve certificata per rendere immediatamente riconoscibili le chiamate legali e contrastare spoofing, call center abusivi e truffe telefoniche. ilfoglio.it

CRETA MINOICA: BRAVI AMMINISTRATORI. Sul corrente numero AV. Nei palazzi del potere semplici sigillature in argilla consentivano il controllo delle risorse. Come funzionava il sistema. Vedi: https://www.archeologiaviva.it/archeologia-viva-n-234-novembr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.