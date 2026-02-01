Milano sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia | l’uomo è gravissimo

Questa pomeriggio in piazza Mistral, a Milano, si è consumata una sparatoria tra un rapinatore e la polizia. L’uomo è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’azione e cercano di capire come siano andate le cose.

(Adnkronos) – Sparatoria questo pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L'uomo è stato colpito ed è gravissimo. L'uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell'ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l'auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. Il ferito si trova in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

