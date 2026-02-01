Un uomo ha aperto il fuoco oggi pomeriggio a Milano, a Rogoredo. Dopo aver rapinato una guardia giurata e averle preso l’arma, ha sparato contro una volante della polizia intervenuta sulla scena. La sparatoria è finita con il ferimento grave dell’uomo, ancora senza identità. La polizia sta cercando di capire cosa abbia spinto il ladro a reagire così.

Sparatoria tra la polizia e un uomo, ancora non identificato, che oggi pomeriggio, a Milano, ha rubato un’arma a una guardia giurata dopo averla aggredita, facendo esplodere diversi colpi contro una volante delle forze dell’ordine che era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina. È successo intorno alle 15 in piazza Mistral, zona Rogoredo. Secondo una prima ricostruzione, ad allertate le forze di polizia è stata la guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro, è stata aggredita da una persona che gli ha rubato l’arma. Alla vista della macchina degli agenti, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la vettura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, sparatoria a Rogoredo: gravissimo un uomo

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo.

Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarloIl rapinatore, forse di origine asiatica, aveva rubato una pistola a un vigilante. I colpi sparati contro l'auto di servizio intervenuta per bloccarlo, poi la risposta degli agenti ... msn.com

Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente uno stranieroL'uomo, probabilmente di origine asiatica, ha sottratto la pistola ad una guardia giurata e ha esploso tre colpi contro la voltante che cercava di fermarlo ... ilgiornale.it

A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che x.com

A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che - facebook.com facebook